Промес - о победе над «Оренбургом»: Первый гол придал нам дополнительную энергию

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ.

«Все вместе сложилось. Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своем поле должны показать лучший футбол. А быстрый первый гол придал нам дополнительную энергию», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». Уральцы с тремя очками остались девятыми.

В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу». «Оренбург» днем позже на выезде встретится с «Ростовом».