Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в «Милан»

Полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в итальянский клуб.

Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до 2027 года. Бельгиец будет выступать за итальянский клуб под 90-м номером.

«Я парень, который зачастую очень спокоен, но я был крайне ошеломлен. Даже не знаю, как реагировать», - приводит слова хавбека пресс-служба «россонери».

Напомним, де Кетеларе является воспитанником академии «Брюгге» – на его счету 120 проведенных матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 25 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.