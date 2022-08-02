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Сидорова прокомментировала свой рекорд на чемпионате России

Спортсменка превзошла достижение Елены Исинбаевой.
02 августа 2022 23:45

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала свой рекорд, который она установила на чемпионате России в Чебоксарах. Спортсменка сумела превзойти достижение, установленное Еленой Исинбаевой (4,90 метра) в 2016 году.

Также она отметила, что в этом сезоне не собирается прыгать на пять метров.

«Понятно, что 4,91 выше, но если цели нет, то без разницы, какой результат. Когда выплескиваешься эмоционально, смысла нет пробовать. В нынешнем сезоне вряд ли буду прыгать на пять метров», - приводит слова Сидоровой ТАСС.

Отметим, что для 31-летней Сидоровой это уже шестой титул чемпионки России.

источник: ТАСС
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