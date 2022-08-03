«Наполи» решил не подписывать футболистов из Африки, если они не откажутся от игры за свои сборные

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что ему не нравится, что африканские футболисты уезжают в свои сборные во время матчей клуба.

«Я люблю их, но либо они подписывают документ, подтверждающий, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций и отборочных матчей чемпионата мира , либо их не будет в моей команде!» - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что в этом году Кубок африканских наций прошел с 9 января по 6 февраля, следующий турнир пройдет также январе-феврале в 2024 году.