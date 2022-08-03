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«Наполи» решил не подписывать футболистов из Африки, если они не откажутся от игры за свои сборные

Президенту не нравится, что легионеры уезжают в свои сборные во время матчей клуба.
«Наполи» решил не подписывать футболистов из Африки, если они не откажутся от игры за свои сборные
03 августа 2022 08:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: Football Italia

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что ему не нравится, что африканские футболисты уезжают в свои сборные во время матчей клуба.

«Я люблю их, но либо они подписывают документ, подтверждающий, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций и отборочных матчей чемпионата мира , либо их не будет в моей команде!» - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что в этом году Кубок африканских наций прошел с 9 января по 6 февраля, следующий турнир пройдет также январе-феврале в 2024 году.

источник: Football Italia
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«Наполи» решил не подписывать футболистов из Африки, если они не откажутся от игры за свои сборные
«Наполи» решил не подписывать футболистов из Африки, если они не откажутся от игры за свои сборные
Президенту не нравится, что легионеры уезжают в свои сборные во время матчей клуба.
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