Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Я очень горжусь этой кандидатурой, потому что она учит нас играть в команде, и это очень хорошо поняли три страны, присоединившиеся к Уругваю, который является символическим государством - колыбелью величайшей игры в мире», - приводит пресс-служба Федерации футбола Южной Америки слова своего президента Алехандро Домингиса.

Напомним, в Уругвае прошел первый в истории чемпионат мира

Добавим, что в этом году пройдет чемпионат мира в Катаре, а мундиаль 2026 года состоится в США, Канаде и Месике.

Официальными конкурентами южноамериканских стран на проведение чемпионата мира-2030 являются Марокко и две европейские заявки, одна от Испании и Португалии, а вторая от Румынии, Греции, Болгарии и Сербии.