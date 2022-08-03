Промес считает что «Спартаку» будет непросто в гостевой игре с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не думает, что его команде будет легко в гостевом матче четвертого тура российской премьер-лиге против «Урала».

«Когда у соперника еще 0 очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — это всегда серьезное испытание. Это всё та же сильная команда. Так что нужно не думать про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированном на мыслях о том, как победить. Сопернику очень нужны очки, это будет интересный матч», - сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

В отличие от «Урала» «Спартак» набрал 7 очков после трех матчей и делит первое место в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.

Матч между командами пройдет 6 августа в Екатеринбурге.