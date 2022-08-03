Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о своем отношении к «Спартаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своей беспроигрышной серии «Спартаку» в качестве наставника сине-бело-голубых.

- «Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну - мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи! Борьба на поле - это одно, а общение за его пределами — совсем другое. Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч - отдельная история. И следующая встреча - уже новая глава, - цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Последний раз «Зенит» проигрывал «Спартаку» в официальных матчах в ноябре 2017 года, тогда встреча закончилась со счетом 1:3, а сине-бело-голубых тренировал Роберто Манчини.

Следующая игра петербуржцев против красно-белых запланирована на 4 сентября. Она пройдет в Москве в рамках восьмого тура российской премьер-лиги.