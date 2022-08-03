Иван - о переходе в «Зенит»: Советовался с Жулиано. Услышал о России от него только хорошее

Голкипер «Зенита» Иван Куарежма рассказал обстоятельства перехода в клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно из «Коринтианса».

«Я разговаривал с разными игроками, в том числе советовался с Жулиано. Я мало расспрашивал Жулиано о его карьере в «Зените», скорее, только о команде, о городе — что он думает и что советует. Слышал от него только хорошее о России! Жулиано сказал, что его здесь тоже очень тепло встретили, ему было комфортно в клубе и он увез отсюда самые лучшие воспоминания. Все это помогло мне принять более уверенное решение переехать в Россию», — рассказал Иван «Чемпионату».

Напомним, что Иван выступал за «Кориантианс» с января этого года – на счету 25-летнего вратаря три сыгранных матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».