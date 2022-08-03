Андоррский клуб «Санта-Колома» не исключил, что подпишет российских футболистов

Президент андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн заявил, что заинтересован в приобретении российских футболистов.
«Мы берем самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Наша команда — это площадка для еврокубков. Однозначно российские футболисты будут в клубе. Позиция этого клуба такая же, как и в остальных бизнесах, — спорт вне политики», - приводит слова Мильштейна «Спорт-Экспресс».
Добавим, что прошлый сезон «Санта-Колома» завершила на пятом месте чемпионата Андорры.
источник: «Спорт-Экспресс»