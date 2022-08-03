Бразильский голкипер «Зенита» Иван: Знаю, что Яшин был выдающимся вратарем

Бразильский голкипер «Зенита» Иван Куарежма рассказал о вратарском таланте пятикратного чемпиона СССР Льва Яшина.

«Я знаю, что Яшин был выдающимся голкипером, к тому же высоким, что, наверное, ему помогло. Особенно, если перед ним были низкорослые игроки. Вообще мне нравится узнавать что-то новое из истории каждой страны, в которой я бываю. Россия не будет исключением», — сказал Иван «Чемпионату».

В ходе профессиональной карьеры Яшин выступал только за московское «Динамо». В 1963 году советский голкипер удостоился получить награду «Золотой мяч» от France Football.

Лев Иванович - олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960), пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957,1959, 1963). Яшин - лучший вратарь ХХ века по версии ФИФА.