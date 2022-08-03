Бакаев - о конкуренции в «Зените»: Место в старте нужно заслужить

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о большой конкуренции в стане сине-бело-голубых, а также поделился мыслями насчет предстоящей встречи с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ.

«Нормально отношусь к «сидению на скамейке», потому что место в старте нужно заслужить, я конкурирую за место в составе с чемпионами страны.

Петербург отличается от Москвы, здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе.

Матчи на Кавказе для меня — особенные, в субботу будет очень интересно», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

Добавим, что Бакаев является выпускником академии «Спартака». В летнее трансферное окно «Зенит» прибрел хавбека на правах свободного агента после того, как руководство красно-белых не предложило Зелимхану новый контракт.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел на поле три игры, забил гол и отдал пас.