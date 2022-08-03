Семак - об игре с «Ахматом»: В Грозном очень медленное поле - наши сильные стороны нивелируются

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу предстоящего матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«Все матчи в Грозном действительно складываются сложно. «Ахмат» — южная и эмоциональная команда, они будут готовиться к матчу с чемпионом с особым настроем. Плюс там очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После трех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с семью очками, в активе «Ахмата» восьмая строчка и четыре балла. Очная встреча команд пройдет 6 августа на «Ахмат Арене» и начнется в 20:00 мск.