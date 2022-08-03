Итальянский журналист заявил, что Кокорин попал в «Фиорентине» в «Страну чудес»

Итальянский журналист Стефано Чекки на сайте La Nazione высказал свое мнение о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Какой бы вариант ни cлучилcя, он будет для Кокорина уcпешным. Он либо останется в «Фиорентине» и заработает еще 3 миллиона 600 тысяч евро к июню 2024 года, либо он уйдет в обмен на выходное пособие в несколько миллионов, в итоге для Александра Кокорина выбор приехать во Флоренцию стал оглушительным успехом. Он своего рода попал в Страну чудес, где можно каждый день отмечать свой день рождения, даже не беспокоясь о борьбе на футбольном поле.

Кокорин это тот, кого еще называют «Джастин Бибер» за сходство с канадским певцом. В сегодняшнем извращенном футболе мире такие истории поднимают настроение. Они рассказывают не только о том, как часто деньги тратятся впустую, сколько о том, что можно все потерять, если не сопровождать талант дисциплиной», - написал Чекки.

Ранее стало известно, что Кокорин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение с «Фиорентиной», однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.