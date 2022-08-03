Головин рассказал, что нужно сделать «Монако», чтобы пройти ПСВ в Лиге чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итог первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с голландским ПСВ (1:1).

«Понятно, что итоги подводить рано, все будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.

Не будем забегать вперед и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и все должно быть нормально», — сказал Головин на послематчевой пресс-конференции.

Первый матч завершился со счетом 1:1. «Монегаски» поразили ворота соперника точным ударом Дисаси (80-я минута), а гости ответили выстрелом Вермана (38). Ответная игра пройдет 8 августа в Эйндховене.