Семак заявил, что Круговой и Сантос могут играть вместе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на предложение отдать защитника Данила Кругового в аренду.

«Думаю, что не стоит. Надо работать. Они могут играть с Дугласом на разных позициях. Все зависит от такого, в каких кондициях находится Круговой. Он уже не молодой, а готовый игрок. Есть над чем работать. Это крепкий игрок обоймы. Вдесятером чемпионат не выиграешь. С таким подходом надо всех отдавать в аренду и оставлять 10 человек. Но такого не бывает», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Круговой выступает за «Зенит» с августа 2019 года. За это время он провел за основную команду сине-бело-голубых 64 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

Вместе с клубом футболист выиграл два чемпионата России и три Суперкубка страны.