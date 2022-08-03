«Торино» не может договориться с «Аталантой» по переходу Миранчука

Стало известно, почему затягивается переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

По информации Sport24, два клуба не могут договориться по сумме выкупа после аренды Миранчука. У «Торино» большие финансовые проблемы — они не имеют возможности платить 15 млн евро. Именно такую сумму просит включить «Аталанта» в договор аренды с выкупом.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.