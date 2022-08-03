Тен Хаг раскритиковал Роналду за досрочный уход со стадиона в перерыве: Это не приемлимо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подверг критике звездного нападающего «манкунианцев» Криштиану Роналду из-за того, что тот покинул «Олд Траффорд» в перерыве, после того, как был заменен.

«Я определенно не могу принять это. Это неприемлемо. И относится ко всем. Мы команда, все должны оставаться до самого конца», — цитирует тренера ad.nl.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.