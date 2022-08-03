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Тен Хаг раскритиковал Роналду за досрочный уход со стадиона в перерыве: Это не приемлимо

Накануне португалец впервые в летнее межсезонье сыграл за «красных дьяволов».
03 августа 2022 13:23
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подверг критике звездного нападающего «манкунианцев» Криштиану Роналду из-за того, что тот покинул «Олд Траффорд» в перерыве, после того, как был заменен.

«Я определенно не могу принять это. Это неприемлемо. И относится ко всем. Мы команда, все должны оставаться до самого конца», — цитирует тренера ad.nl.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.

источник: AD.nl
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