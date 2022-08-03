Салихова заявила, что введение платных обращений в ЭСК РФС вызовет много вопросов

Зарема Салихова отреагировала на предположение комментатора Тимура Журавеля о том, что Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) может начать взимать плату за внесение жалобы.

«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают ещё больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», - приводит слова Салиховой Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» остался недоволен судейством бригады арбитра Владислава Безбородова в гостевом матче красно-белых против «Ахмата» (1:1) в рамках первого тура российской премьер-лиги.