Защитник «Уфы» Сандарчук будет прооперирован

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии защитника команды Александра Сандарчука.

Напомним, что футболист был заменен на 73-й минуте матча гостевого третьего тура первой лиги против «Рубина».

«Александр Сандрачук – один из тех футболистов, на кого мы рассчитывали и понимали, что у него большое будущее. Саша получил тяжелую травму колена – повреждение крестообразных связок и мениска. В ближайшие 2-3 дня он будет прооперирован, реабилитация по прогнозам врачей займет не менее 6 месяцев» - приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».

Напомним, что «Уфа» выкупила Сандарчука этим летом у петербургского «Зенита» и подписала с ним трехлетний контракт.