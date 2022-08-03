Умер бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник «Спартака» Андрей Рубин, сообщает пресс-служба Латвийской футбольной федерации.

Обстоятельства смерти экс-футболиста не раскрываются.

Помимо «Спартака», с которым он стал серебряными призером чемпионата России, Рубин выступал за латвийские «Ауду», «Сконто» и «Металлург», шведский «Эстер», английский «Кристал Пэлас» и азербайджанские «Интер», «Карабах» и «Симург».

В составе «Сконто» Рубин стал двукратным чемпионом Латвии, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. С «Металлургом» он победил в балтийской лиге, а «Интеру» помог стать чемпионом Азербайджана.

За сборную Латвии Рубин провел 117 матчей, в которых забил десять голов.

Последние восемь лет экс-полузащитник работал тренером в клубе «Огре».