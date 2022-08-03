Акинфеев объяснил, почему ушел из сборной России в 2018 году

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после завершения домашнего чемпионата мира-2018.

«Во-первых, две травмы, как я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе. Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть.

В сборной у меня было все: чемпионат Европы, чемпионат мира. Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из ребят сильнее тебя на данный момент», — заявил 36-летний Акинфеев Youtube-каналу сборной России.

В составе сборной России Игорь стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. На ЧМ-2018 национальная команда вместе с Акинфеевым дошла до стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти Хорватии.