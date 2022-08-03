В Англии ограничили круг матчей, перед которыми футболисты обязаны встать на колено

Капитаны клубов английской премьер-лиги (АПЛ) решили ограничить круг матчей, в которых футболисты обязаны встать на одно колено в знак борьбы с расизмом.

Этими играми стали матчи открытия сезона АПЛ, встречи в рамках Boxing Day, матчи, приуроченные к борьбе с расизмом, которые состоятся в октябре и марте, игры последнего тура АПЛ, а также финалы Кубка Англии и Кубка лиги.

Напомним, что вопрос расизма стал особо актуален после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году, чьей причиной стало превышение своих полномочий белым полицейским Дереком Шовиным.