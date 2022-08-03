Гендиректор «Аталанты» объявил о срыве трансфера Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался отпускать полузащитника Алексея Миранчука в «Торино». Об этом заявил гендиректор «бергамасков» Лука Перкасси.
«На данный момент сделка по переходу Алексея приостановлена», – добавил функционер, чьи слова приводит Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом выкупа.
В прошлом сезоне Серии А хавбек отыграл за «Аталанту» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
источник: «Советский спорт»