Безбородов рассудит «Краснодар» и «Локомотив», а Кукуян - «Урал» и «Спартак»

РФС назвал составы судейских бригад для работы на матчах четвертого тура РПЛ.
6 августа (суббота)
«Урал» - «Спартак»: судья - Павел Кукуян, ассистенты судьи - Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья - Сергей Цыганок; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Александр Богданов; инспектор - Юрий Баскаков; делегат РПЛ - Дмитрий Солдаткин.
ЦСКА - «Факел»: судья - Ян Бобровский, ассистенты судьи - Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Адлан Хатуев; инспектор - Александр Колобаев; делегат РПЛ - Иван Цитович.
«Краснодар» - «Локомотив»: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Игорь Панин; AVAR - Валерий Данченко; инспектор - Вячеслав Харламов; делегат РПЛ - Владислав Барановский.
«Ахмат» - «Зенит»: судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Максим Перезва; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Екатерина Курочкина; инспектор - Сергей Мартынов; делегат РПЛ - Дмитрий Башкеев.
7 августа (воскресенье)
«Торпедо» - «Химки»: судья - Алексей Амелин, ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья - Анатолий Жабченко; VAR - Анастасия Пустовойтова; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Игорь Синер; делегат РПЛ - Олег Люкшин.
«Крылья Советов» - «Динамо»: судья - Виталий Мешков, ассистенты судьи - Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья - Артем Смолин; VAR - Артем Любимов; AVAR - Андрей Веретешкин; инспектор - Александр Гвардис; делегат РПЛ - Александр Сафонов.
«Ростов» - «Оренбург»: судья - Василий Казарцев, ассистенты судьи - Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Александр Гончар; делегат РПЛ - Сергей Нечай.
«Сочи» - «Пари Нижний Новгород»: судья - Антон Фролов, ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья - Александр Машлякевич; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Алексей Тюмин; делегат РПЛ - Алексей Поляков.