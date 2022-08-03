Защитник сборной Мексики Сесар Монтес близок к переходу в московское «Динамо»

Московское «Динамо» и мексиканский «Монтеррей» договорились о трансфере центрального защитника Сесара Монтеса. Об этом пишет Extremo Deportivo.

По данным источника, переход 25-летнего игрока обойдется бело-голубым в 7 миллионов долларов. Еще 3 миллиона мексиканцы могут получить в виде бонусов.

Что касается контракта Монтеса, то его соглашение будет подписано по схеме «3+1».

В текущем сезоне центральный защитник провел за «Монтеррей» 6 матчей. Также на его счету 23 матча за национальную сборную.