Защитник сборной Мексики Сесар Монтес близок к переходу в московское «Динамо»

Московское «Динамо» и мексиканский «Монтеррей» договорились о трансфере центрального защитника Сесара Монтеса. Об этом пишет Extremo Deportivo.
По данным источника, переход 25-летнего игрока обойдется бело-голубым в 7 миллионов долларов. Еще 3 миллиона мексиканцы могут получить в виде бонусов.
Что касается контракта Монтеса, то его соглашение будет подписано по схеме «3+1».
В текущем сезоне центральный защитник провел за «Монтеррей» 6 матчей. Также на его счету 23 матча за национальную сборную.
источник: «Советский спорт»