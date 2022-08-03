Джикия вернулся в общую группу

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что капитан красно-белых даже не попал в заявку на матч третьего тура против «Оренбурга», который красно-белые уверенно выиграли со счетом 4:1.

При этом ни характера травмы, ни обстоятельств, при которых она была получена, клуб так и не сообщил.

Напомним, следующий матч «Спартак» проведет 6 августа на выезде против екатеринбургского «Урала». Начало встречи в 15.00 по московскому времени.