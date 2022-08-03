Широков объяснил, что привнес Абаскаль в игру «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал, какую игру ставит красно-белым нынешний наставник команды Гильермо Абаскаль.

«Играют 4-3-3. Плюс Мозесу поменяли позицию. Видимо, Абаскаль видит, что Мозес может разыгрывать мяч. С таким соперником - а «Оренбург» был плох - можно решиться на эксперимент», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Также Широков отметил, что «Спартак» вполне может составить конкуренцию питерцам за чемпионский титул на длинной дистанции.

Напомним, после трех туров чемпионата России у обеих команд по семь очков. Вместе с ЦСКА они делят лидерство в турнире.