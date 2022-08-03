«Какая разница, что мне кажется?». Семин резко отреагировал на вопрос о Миранчуке

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что главный тренер «Аталанты» Джампьеро Гасперини заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю, что на этот вопрос вам лучше ответят агенты, которые есть у Алексея. Я не знаю эту информацию, поэтому комментировать не могу. Где, на мой взгляд, лучше Миранчуку продолжить карьеру - в «Аталанте» или в «Торино»? Я не могу ответить. Какая разница, что мне кажется на мой взгляд. Я не знаю, какие условия, я не знаю нюансов. Люди, которые к нему близки, наверное, лучше владеют информацией. Я не могу комментировать», - приводит слова специалиста «Все про спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук договорился о личном контракте с «Торино», куда он должен был перейти на правах аренды с опцией последующего выкупа, однако по информации ряда СМИ наставник бергамасков заблокировал этот трансфер.

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.