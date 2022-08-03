«Ференцварош» Черчесова упустил победу над «Карабахом» в Лиге чемпионов

Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте гости повели в счете после точного удара Боли Франка, однако хозяева сумели отыграться еще до перерыва: на 34-й минуте Овусу Квабена спас «Карабах» от поражения.

Ответная встреча пройдет 9 августа в Азербайджане. Победитель получит право сыграть в раунде плей-офф и побороться за участие в групповом этапе турнира.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

1-й матч

«Карабах» (Азербайджан) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:1 (1:1)

Голы: Квабена, 34 - Франк, 17.