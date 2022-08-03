Мостовой рассказал, кто из футболистов «Спартака» мог бы легко заиграть в Европе

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что никто из российских игроков красно-белых не смог бы заиграть в европейских клубах.

«Кто мог бы заиграть в Европе из «Спартака»? Все иностранцы. Мозес спокойно играл бы в любой средней команде любого чемпионата. Так же и остальные иностранцы. Поэтому они и в нашем чемпионате считаются лучшими. Промес уже давно у нас. Николсон и Мартинс в нашем чемпионате будут на лидирующих позициях», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что Промес становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России в составе красно-белых.