Венгер признался, что «Арсенал» мог подписать Месси и Пике

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что «канониры» связывались с Лионелем Месси и Жераром Пике на предмет перехода в команду в 2003 году.

«Честно говоря, мы связывались с Месси и Пике, когда подписывали Сеска Фабрегаса. Пике в итоге решил перейти в «Манчестер Юнайтед», Месси остался в «Барселоне», а Фабрегас решил присоединиться к нам. Так все и произошло», - цитирует Венгера Daily Mail.

Напомним, Месси отыграл в «Барселоне» практически всю свою карьеру и лишь перед началом сезона 2021/22 перебрался в «ПСЖ» в 34-летнем возрасте.

Аргентинец является рекордсменом по количеству «Золотых мячей».