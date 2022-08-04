Обамеянг может стать игроком «Челси»

Габонский нападающий «Барселонs» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Челси».

Как сообщает в своем «твиттере» журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо, 33-летний футболист уже начал переговоры с лондонским клубом.

Напомним, что контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2025 года с возможностью расторжения по окончании предстоящего сезона. Сумма отступных за футболиста из Габона составляет 100 миллионов евро.

Добавим, что форвард выступает за испанский клуб с февраля. За это время Обамеянг провел 23 игры, в которых забил 13 мячей.