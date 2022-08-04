Ларссон подпишет контракт с «Шальке»

Экс-нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, 25-летний футболист перейдет в «Шальке». В ближайшие сутки Ларссон прибудет в расположение клуба и подпишет соглашение на правах свободного агента.

Ранее некоторые СМИ сообщалось, что Ларссон может стать игроком шотландского «Селтика» или греческого «Олимпиакоса».

Добавим, что в «Шальке» выступает другой экс-футболист красно-белых Алекс Крал.

Напомним, что 27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном. Он защищал цвета столичного клуба с августа 2019 года – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 матчах за москвичей.