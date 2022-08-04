«Палмейрас» продлил победную серию в Кубке Либертадорес до 17 матчей

Бразильские клубы «Атлетико Минейро» и «Палмейрас» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличился экс-форвард «Зенита» Халк. Он реализовал пенальти на 45-й минуте. Автогол на свой счет записал защитник «Палмейраса» Мурило (47). Также бывший игрок «Локомотива» отметился голом (59-я минута) в ворота соперника. Еще один мяч в активе Данило (90+1).

Отметим, что «Палмейрас» в Кубке Либертадорес не проигрывает 17 матчей (13 побед, четыре ничьи) подряд .

Ответная встреча пройдет 11 августа.