«Аталанта» готова отпустить Миранчука, но при одном условии

«Аталанта» не против расстаться с российским футболистом Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его данным, руководством бергамасков интересует только полноценный трансфер.

Ранее стало известно, что «Аталанта» получила предложение о переходе полузащитника в «Торино», однако, клуб не хотел выкупать игрока и просил отпустить его на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

Позже в «Аталанте» заявили, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заблокировал сделку.

Добавим, что в прошлом сезоне Серии А 26-летний хавбек отыграл за «Аталанту» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.