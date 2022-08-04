Экс-игрок «Динамо» Соснин завершил карьеру после осложнений из-за COVID-19

Экс-полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин назвал причину, по которой решил завершить профессиональную карьеру.

Отметим, что в феврале прошлого года получил приглашение в нижнекамский «Нефтехимик». Команду тренировал бывший тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

«Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование - выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках - я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», - цитирует ТАСС Новикова.

Добавим, что ранее Соснин выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Кубань», «Динамо» и «Нефтехимик».