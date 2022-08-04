Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-игрок «Динамо» Соснин завершил карьеру после осложнений из-за COVID-19

С июля прошлого года футболист являлся свободным агентом.
04 августа 2022 10:40
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин назвал причину, по которой решил завершить профессиональную карьеру.

Отметим, что в феврале прошлого года получил приглашение в нижнекамский «Нефтехимик». Команду тренировал бывший тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

«Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование - выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках - я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать. В итоге выбрал семью, детей и вот так закончил карьеру», - цитирует ТАСС Новикова.

Добавим, что ранее Соснин выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Кубань», «Динамо» и «Нефтехимик».

источник: ТАСС
Это интересно:
Экс-игрок «Динамо» Соснин завершил карьеру после осложнений из-за COVID-19
С июля прошлого года футболист являлся свободным агентом.
04.08.2022 10:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Аталанта» готова отпустить Миранчука, но при одном условии
Ранее сообщалось, что полузащитник был близок к переходу в «Торино».
04.08.2022 10:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Палмейрас» продлил победную серию в Кубке Либертадорес до 17 матчей
Клуб является победителем двух последних розыгрышей турнира.
04.08.2022 09:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Обамеянг может стать игроком «Челси»
Ранее футболист завершил карьеру в национальной команде.
04.08.2022 09:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ювентус» согласовал контракт с Паредесом
Футболист выступал за российский «Зенит» с 2017 по 2019 годы.
04.08.2022 08:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ларссон подпишет контракт с «Шальке»
Шведский футболист пока пребывает в статусе свободного агента.
04.08.2022 08:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Венгер признался, что «Арсенал» мог подписать Месси и Пике
Оба футболиста сделали умопомрачительную карьеру в «Барселоне».
03.08.2022 23:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Есть игра и есть результат»: Черчесов высказался после матча с «Карабахом» в квалификации ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 1:1.
03.08.2022 22:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой рассказал, кто из футболистов «Спартака» мог бы легко заиграть в Европе
Россияне среди перечисленных игроков отсутствуют.
03.08.2022 22:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Селюк: Хорошо, что Черчесов не проиграл в Баку, но ничего еще не ясно
Ответный матч состоится 9 августа.
03.08.2022 21:51
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Ротенберг с новыми звездами СКА, несгибаемый Назаров и Омск без Хартли. На «Лига Ставок Sochi Hockey Open» будет жарко
3 - 9 августа на черноморском курорте пройдет крупный предсезонный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022.
Ничья с «Уфой» нужна была весной… Как «Рубин» Слуцкого снова потерял очки в Первой Лиге
В центрального матче 3-го тура Первой Лиги казанская команда не смогла выиграть у соседей из Башкирии (0:0).
Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика
Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.
От реваншей Усика и Камару до возвращения Гассиева. Что ждет фанатов бокса и ММА в августе
«Плеймейкер» представляет Топ-10 поединков третьего летнего месяца.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика