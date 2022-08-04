«В русской душе такого нет». Акинфеев - о занятиях иностранных футболистов

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, в чем отличаются иностранные футболисты от российских по некоторым привычкам.

«Прихорашиваются ли футболисты перед игрой? Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле. Но в русской душе такого практически нет», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.

Добавим, что Акинфеев является самым преданным футболистом среди европейских лиг. В основном составе ЦСКА Игорь выходит с 2003 года. За это время он провел 704 матча во всех турнирах, пропустил 632 мяча и отыграл 300 сухих игр. Действующий контракт 36-летнего голкипера истекает в конце сезоне-2023/24.