Агент Вендела рассказал об интересе со стороны других клубов до подписания контракта с «Зенитом»

Агент бразильского полузащитника Вендела отреагировал на продление контракта его клиента с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в конце июля российский клуб объявил о подписании нового соглашения с 24-летним футболиста до конца сезона-2026/27.

«Нет причин для того, чтобы Вендел покинул клуб. Он сам решил продлить контракт, это была его просьба. К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии. Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените»», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Вендела.

Добавим, что в текущем сезоне бразильский хавбек забил два мяча в двух матчах.