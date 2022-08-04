ЛАСК подтвердил переход венгерского игрока «Пари НН» в качестве свободного агента

Защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш продолжит карьеру в чемпионате Австрии.

Как сообщает официальный сат клуба ЛАСК, контракт с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года. Австрийская сторона заявляет, что Кечкеш перешел в качестве свободного агента.

Отмечается, что Акош воспользовался правилом ФИФА для выступающих в РФ иностранных футболистов. Им разрешено приостанавливать соглашение до 30 июня 2023 года в связи с ситуацией на Украине.

Ранее агент венгра заявлял, что его клиент не будет приостанавливать контракт с «Пари НН».

В текущем сезоне Кечкеш провел один матч в чемпионате РПЛ.