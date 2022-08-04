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Дьяков – об уходе Варелы из «Динамо»: Уехал и уехал. Зато освободилось место для русских пацанов

29-летний уругваец перебрался в бразильский «Фламенго».
04 августа 2022 12:46
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков не видит трагедии в уходе уругвайского защитника Гильермо Варелы.

По словам экс-игрока москвичей, он не собирается обвинять легионера в предательстве команды, поскольку не знает всех деталей внезапного ухода.

«Но уехал и уехал. Зато освободилось место для своих, русских молодых пацанов, которые теперь могут играть на позиции. Вареле скатертью дорога», – цитирует Дьякова Sport24.ru.

Напомним, Варела воспользовался разрешением ФИФА о приостановке контракта и перешел на правах аренды в бразильский «Фламенго».

источник: Sport24.ru
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