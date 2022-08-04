«Все из-за коммерции». Спортдиректор «Пари НН» - о переходе Кечкеша в ЛАСК

Спортивный директор «Пари НН» отреагировал на уход из нижегородского клуба защитника Акоша Кечкеша.

Напомним, что 26-летний футболист подписал контракт с австрийским ЛАСКом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Австрийский клуб сообщил, что Кечкеш перешел в качестве свободного агента.

«Трансфер Кечкеша в ЛАСК является ложной информацией. Игрок воспользовался пунктом ФИФА, который разрешает футболистам уходить из российских клубов. Это решение игрока, а не клуба. Клуб предлагал Кечкешу продлить контракт, велись переговоры. Он всем был доволен, но потом резко объявил о своем уходе. В субботу его уже не было в команде. Думаю, что это все из-за коммерции», — цитирует Sport24 Игоря Кудряшова.

В текущем сезоне Кечкеш провел один матч в чемпионате РПЛ.