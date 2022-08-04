Баринов избежал длительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов смог избежать дополнительной дисквалификации за нарушение правил в компенсированное время в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5). Соответствующее решение было принято на заседании КДК РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия Баринова на один матч чемпионата России», — сообщается на официальном сайте РФС.

Отметим, что Баринов нарушил правила на нападающем «Зенита» Малкоме в концовке встречи, которая прошла на «Газпром-Арене». Хавбек получил красную карточку и покинул поле. Полузащитник сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев уверенно реализовал пенальти после этого, установив окончательный счет в матче (5:0).