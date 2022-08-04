Карпин отреагировал на признание Уткина лучшим игроком РПЛ в июле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил признание полузащитника Даниила Уткина лучшим игроком Российской Премьер-лиги по итогам июля.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе! Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», — заявил Карпин «СЭ».

Воспитанник «Краснодара», выступавший в прошлом сезоне за «Ахмат», выиграл голосование, опередив таких футболистов как Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

В следующем матче желто-синие сыграют дома против «Оренбурга» 7 августа.