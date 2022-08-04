Новичок ЦСКА Мендес решил вопросы с ФИФА. Полузащитник имеет право играть в РПЛ

Пабло Леклер Флуха, агент чилийского полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что футболист решил вопросы с документацией, необходимые для внесения его в заявку РПЛ.

«Виктор не может принимать участие в официальных матчах? Такой проблемы больше нет. Вчера этот вопрос был решен с РФС. Не знаю, откуда пошли такие слухи, но все вопросы по переходу и заявке Мендеса на этот сезон в РПЛ решены», — заявил представитель полузащитника Sport24.

Хавбек не смог принять участие в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2), так как его прошлый клуб «Унион Эспаньол» не успел вовремя предоставить в ФИФА ITC (Международный трансферный сертификат), необходимый для внесения игрока в заявку чемпионата.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.