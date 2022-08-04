Холанд заявил, что он намерен стать лучше во всем после перехода в «Манчестер Сити»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд рассказал, какие он поставил задачи после того, как перешел в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

- В чем тебе нужно стать лучше?

- Во всем. Я должен стать лучше во всем. Если я хорош в чем-то одном, то могу быть лучше и в чем-то другом, — сказал Холанд Football Daily.



Напомним, что в прошедшем сезоне Холанд принял участие в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.



Норвежец перешел в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро при рыночной цене в 150 миллионов евро. Контракт подписан до окончания сезона-2026/27.