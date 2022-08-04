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Мостовой предположил, почему Гасперини отказался отпускать Миранчука в «Торино»

Сделку хотели оформить на правах аренды.
04 августа 2022 15:45

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Согласен, что Гасперини бракует Миранчука. Другое дело, что, может быть, сейчас что-то у Гасперини щелкнуло в голове и он будет больше доверять Миранчку. Возможно, с этим исходом он и хочет оставить его. Нужно посмотреть на состав, на его конкурентов по позиции», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Аталанта» получила предложение о переходе полузащитника в «Торино», однако, клуб не хотел выкупать игрока и просил отпустить его на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

Позже в «Аталанте» заявили, что Гасперини заблокировал сделку.

Добавим, что в прошлом сезоне Серии А 26-летний хавбек отыграл за «Аталанту» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Мостовой предположил, почему Гасперини отказался отпускать Миранчука в «Торино»
Сделку хотели оформить на правах аренды.
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