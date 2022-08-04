Данни - о Дзюбе: Невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба

Экс-капитан петербуржского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего Артема Дзюбы. Форвард до сих пор не подписал контракт с новым клубом после ухода из стана сине-бело-голубых.

«Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артем — отличный футболист, легенда «Зенита». Я уверен, что он обязательно найдет команду в ближайшем будущем. Оставаться без клуба такому игроку невозможно», — сказал Данни «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.