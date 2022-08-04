Черчесов не против, чтобы российские игроки играли в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности подписания российских игроков в команду.

— Если футболист хороший, то какая разница, откуда он?

— Алан Дзагоев сейчас без клуба. Он бы подошел вашей команде?

— У нас есть состав, в который мы верим. Если появится игрок, который нас заинтересует, то мы, естественно, этот вариант рассмотрим. У нас есть определенные идеи , но с российскими игроками это пока не связано, — заявил Черчесов «Матч ТВ».

Накануне «Ференцварош» сыграл первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште и начнется в 21:00 мск.