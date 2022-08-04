«Сюжет повторяется». Арустамян - о сорвавшемся трансфере Миранчука в «Торино»

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал отказ «Аталанты» отпускать в «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«История очень похожа на зимнюю, когда Алексей был в шаге, даже полушаге от «Лацио». В итоге «Аталанта» в последний момент отказалась его отпускать. И вот сюжет повторяется.

С «Торино» все было даже конкретнее, чем с «Лацио». Все оговорено, стороны достигли согласия. В последний момент Гасперини настоял на том, что Миранчук ему нужен», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук договорился о личном контракте с «Торино», куда он должен был перейти на правах аренды с опцией последующего выкупа, однако по информации ряда СМИ наставник бергамасков заблокировал этот трансфер.

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.