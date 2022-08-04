Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Марселем»

За эту команду выступает экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
04 августа 2022 19:45
автор: Александр Бойченко

Полузащитник сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес находится в шаге от перехода в «Марсель».

Об этом информирует инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного контракта, и клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Санчес будет получать 2,5 миллиона евро в год. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Чилийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года. С тех пор форвард провел за «нерадзурри» 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Действующий контракт с итальянской командой рассчитан до следующего лета.

Рыночная стоимость 33-летнего составляет 3,50 миллионов евро.

Это интересно:
«У каждого своя жизнь». Мостовой в очередной раз обменялся колкостями с Карпиным
Бывшие партнеры по «Сельте» не общаются в обычной жизни.
04.08.2022 19:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Марселем»
За эту команду выступает экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
04.08.2022 19:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
Каррера назвал главную проблему Кокорина
«Фиорентина» объявила россиянину негласный бойкот.
04.08.2022 19:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Федотов – о матче с «Факелом»: ЦСКА предстоит напряженный поединок
Встреча состоится 6 августа.
04.08.2022 17:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Смолов признан лучшим игроком «Динамо» в июле
В трех матчах форвард забил четыре гола и отдал пас.
04.08.2022 17:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Сюжет повторяется». Арустамян - о сорвавшемся трансфере Миранчука в «Торино»
Россиянина удержали в Бергамо против его воли.
04.08.2022 16:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черчесов не против, чтобы российские игроки играли в «Ференцвароше»
Накануне венгерская команда сыграла первый матч 3-го квалификационного раунда в Лиге чемпионов.
04.08.2022 16:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
Данни - о Дзюбе: Невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба
Прошлой командой россиянина был «Зенит».
04.08.2022 16:22
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой предположил, почему Гасперини отказался отпускать Миранчука в «Торино»
Сделку хотели оформить на правах аренды.
04.08.2022 15:45
Футбол
Холанд заявил, что он намерен стать лучше во всем после перехода в «Манчестер Сити»
Норвежец пополнил состав «горожан» в летнее трансферное окно.
04.08.2022 15:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Ротенберг с новыми звездами СКА, несгибаемый Назаров и Омск без Хартли. На «Лига Ставок Sochi Hockey Open» будет жарко
3 - 9 августа на черноморском курорте пройдет крупный предсезонный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика