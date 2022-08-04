Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Марселем»

Полузащитник сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес находится в шаге от перехода в «Марсель».

Об этом информирует инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного контракта, и клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Санчес будет получать 2,5 миллиона евро в год. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Чилийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года. С тех пор форвард провел за «нерадзурри» 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Действующий контракт с итальянской командой рассчитан до следующего лета.

Рыночная стоимость 33-летнего составляет 3,50 миллионов евро.